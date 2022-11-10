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Страхование онлайн с ARX – нужен только смартфон p

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 10:00
Страхование онлайн с ARX – нужен только смартфон - Фото

На правах рекламы

В военное время безопасность превыше всего. Страхование может помочь защититься от многих проблем, которые никуда, к сожалению, не исчезают. Чтобы снизить риски, страховая ARX советует покупать полисы онлайн, потому что такое страхование максимально безопасно и практически не имеет недостатков.

Почему стоит выбрать онлайн-страхование?

Основной плюс  - чтобы получить определенный страховой продукт, не нужно никуда идти или ехать, что важно сейчас, когда в любой момент может раздаваться воздушная тревога. 24/7 доступа к необходимым договорам можно получить, имея только смартфон и работающий интернет. Оформив полис онлайн, вы в течение короткого времени получаете полис на e-mail. Весь процесс – от покупки до получения – может занять примерно 15-20 минут.

Е-полис в большинстве случаев не следует печатать. Он хранится в мобильном телефоне или планшете. А при наличии специального приложения все всегда под рукой, все детали договоров. Кроме того, электронный полис нельзя подделать, он фиксируется в базе СК и хранится там все время.

С первого дня войны клиенты ARX имели возможность покупать самые популярные полисы на официальном сайте компании. Наибольшим спросом пользовались туристическое страхование как альтернатива медицинскому страхованию за границей и обязательный международный полис автострахования "Зеленая карта". Оба полиса можно приобрести за 5 минут онлайн, из любой страны мира. Это нововведение, которое компания предложила клиентам во время войны — раньше приобрести такие полисы можно было только на территории Украины.

Учитывая текущую ситуацию, ARX предложила рынку еще и новый продукт — страхование от несчастного случая, учитывающее военные риски (обычно они являются исключением из договоров). Новое страхование называется "Бронезахист" и покрывает попадание снарядов, мин, пуль, обрушение зданий, последствия пожара, минирование территорий и т.д. Такой полис также можно купить онлайн для себя или близких.

Огромную положительную роль играет и наличие специального приложения MyArx. В нем хранятся все договоры как клиентов, так и их родственников, если договоры заключены в ARX. В приложении можно заключать новые договоры, общаться с компанией напрямую, даже не переходя к мессенджерам. Что очень важно, получить доступ ко всей информации можно даже в автономном режиме. Сейчас в это приложение добавлена ​​новая функция – "фотофиксация", внедрена для полисов автострахования. Клиент может сфотографировать свое авто (инструкция, как это сделать в приложении), для получения страховой выплаты.

Виды страховых онлайн-полисов

На сайте компании ARX за 5-7 минут можно приобрести следующие полисы онлайн на любые случаи жизни:

● Автогражданка

Это обязательный полис для автовладельцев в Украине. Он страхует ответственность водителя перед третьими лицами при ДТП. На сайте ARX такой полис можно приобрести за 5-7 минут и получить его на e-mail. Компания предлагает несколько видов "Автогражданки", каждый может выбрать то, что подходит именно ему.

Зеленая карта

Этот полис обязателен для страхования за границей. Но оформить его можно и в Украине- вообще, где бы вы ни находились – в один клик на сайте компании. Затем полис лучше распечатать, потому что на границе часто спрашивают распечатанный вариант. В рамках "Зеленой карты" ARX дополнительно предложила совершенно уникальную услугу: сервис "Автоконсьерж". Суть в том, что при наступлении страхового случая за границей можно круглосуточно получить информационную помощь на родном языке. Кроме того, клиенту может быть предоставлена ​​техническая помощь на дороге или с эвакуацией авто.

Туристическое страхование

Находясь за границей, лучший и самый легкий способ получить медицинские услуги – приобрести полис туристического страхования. В ARX это можно сделать онлайн через 5 минут. Ранее полиc был доступен только на территории Украины, но с начала войны ARX улучшила условия, так что теперь полис можно приобрести из-за границы.

Бронезахист – страхование от несчастных случаев

Бронезахист – новая программа страхования жизни. Она особенно полезна как защита от несчастных случаев. Плюсом является то, что застраховаться можно не только от бытовых несчастных случаев, таких как травмы, ожоги, обморожение, но и от несчастных случаев в результате военных действий – попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д. Программа действует во всем мире и в тех районах Украины, где не проводятся военные действия и не находятся во временной оккупации, в окружении.

Итак, имея при себе только смартфон, можно позаботиться об авто, здоровье и жизни, приобретя любые полисы страхования онлайн. С ARX удобно и безопасно!

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страхование ARX
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