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Суд обязал провайдеров заблокировать сайт-обменник

Суд обязал провайдеров заблокировать сайт-обменник
15.08.2019, 08:36

Интернет-провайдеров обязали заблокировать доступ к веб-ресурсу vilkov.com

Святошинский районный суд Киева обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к сайту по обмену электронных денег vilkov.com. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НРКСИ).

В рамках уголовного производства решением судьи Бабич Н.Д. от 12.07.2019 г. предусматрен арест имущественных прав интеллектуальной собственности, "которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурса vilkov.com".

Решене №759/12444/19 опубликовано в реестре судебных решений.

  • Печерский суд Киева обязал провайдеров и мобильных операторов заблокировать ряд интернет-ресурсов.

 

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