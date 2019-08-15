Суд обязал провайдеров заблокировать сайт-обменник

Святошинский районный суд Киева обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к сайту по обмену электронных денег vilkov.com. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НРКСИ).

В рамках уголовного производства решением судьи Бабич Н.Д. от 12.07.2019 г. предусматрен арест имущественных прав интеллектуальной собственности, "которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурса vilkov.com".

Решене №759/12444/19 опубликовано в реестре судебных решений.