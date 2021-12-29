Суд предоставил заводу Коломойского справку об отсутствии долга перед ПриватБанком

13 декабря 2021 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского к ПриватБанку, пишет Finbalance.

Суд признал прекращенными все обязательства истца перед ответчиком по ряду кредитных договоров 2007-2010 годов. В справке указывается, что обязательство выполнено полным и надлежащим образом.

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Суд отметил, что "истцом были получены и возвращены" кредитные средства по таким кредитным соглашениям: №4З1195Д от 02.07.2007 – $89,1 млн; №4З1499Д от 01.07.2008 – $14,86 млн; №4З1569Д от 01.08.2008 – $22,8 млн; №4З1571Д от 01.08.2008 – $14,8 млн; №4З10269Д от 01.10.2010 – $34,8 млн; №4З10270Д от 01.10.2010 – $19,35 млн; №4З10282Д от 01.10.2010 – $ 18,6 млн; №4З10283Д от 01.11.2010 – $21,2 млн; №4З10327Д от 29.11.2010 – $25,3 млн; №4З10339Д от 01.12.2010 – $9,3 млн; №4З10342Д от 02.12.2010 – $9,3 млн.

Суд констатировал, что в кредитных договорах не были определены "виды источников происхождения денежных средств, за счет которых истцом будет проводиться погашение кредита или уплата в пользу ответчика всех процентов, вознаграждений и других выплат", а "в подтверждение обратного ответчиком не предоставлено суду каких-либо доказательств".

Ранее суды удовлетворили аналогичные иски Никопольского завода ферросплавов и Покровского горно-обогатительного комбината.

Запорожский завод ферросплавов в 2021 году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. Об этом говорится в расследовании Схем.

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Наталия Софиенко

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