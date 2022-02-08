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Суд признал банкротом Ритейл Центр, который владеет сетью Фуршет

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 09:58
Суд признал банкротом Ритейл Центр, который владеет сетью Фуршет - Фото
Фуршет (Фото: пресс-служба компании)

13 января 2022 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом дочернее предприятие Ритейл Центр и открыл ликвидационную процедуру. Об этом пишет Finbalance.

Ритейл Центр владеет розничной сетью Фуршет, сообщает Retailers.ua.

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В июле 2021 года суд утвердил реестр требований кредиторов Ритейл Центра.

18 января 2021 года суд начал процедуру банкротства дочернего предприятия Ритейл Центр. Как следует из материалов дела, процедура банкротства начата по иску от финкомпании Финворк. В 2019 году компания Моден Трейд предоставила Ритейл Центру беспроцентную финпомощь в размере 7,945 млн грн. Должник должен был вернуть эту сумму до 20 февраля 2020 года, но не сделал этого. Компания Финворк выкупила этот долг у Моден Трейд.

В конце 2020 года Ритейл Центр заплатил Финворк 100 000 грн и заявил, что выплатить оставшуюся сумму – 7,845 млн грн – не может. Финворк обратился в суд, который принял решение о начале процедуры банкротства Ритейл Центра.

Фуршет – один из старейших продуктовых ретейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. 
  • В феврале 2021 года Антимонопольный комитет разрешил Сильпо-Фуду (с Fozzy Group) купить супермаркеты Фуршет. Позже АМКУ сообщил, что компания Сильпо-Фуд отказалась от контроля над активами Фуршета во Львове, Житомире, Фастове, Василькове, Белой Церкви, Барышевке (Киевская область) и частично в Каменце-Подольском.

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Наталия Софиенко
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банктротство Фуршет Ритейл Центр
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