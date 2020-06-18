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Суркис рассказал, во сколько ему обходится "Динамо"

Суркис рассказал, во сколько ему обходится "Динамо"
18.06.2020, 18:32

По словам президента клуба Игоря Суркиса, дотации акционеров в ФК "Динамо" около $15-20 млн

Бюджет футбольного клуба "Динамо" (Киев) составляет порядка $30-35 млн, из них $15-20 млн  - дотации акционеров. Об этом в интервью Youtube-каналу "Та То Таке" сказал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

По словам Суркиса, бюджет "Динамо" последние годы - порядка $30-35 млн, без учета покупки и продажи футболистов.

"Где-то в $15-20 млн клуб обходится акционерам каждый год в сегодняшних реалиях дотаций", - сказал он.

По словам Суркиса, его брат, народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис, тоже принимает участие в финансировании клуба. "Когда мне не хватает – он мне одалживает", - добавил Игорь Суркис.

  • Доходы ООО "Футбольный клуб "Динамо" в 2018 году упали в 3,1 раза – до 105,97 млн грн, чистая прибыль возросла на 25,9% – до 97,66 млн грн. Валовый убыток клуба в 2018 году - 534,46 млн грн. В 2018 году операционные затраты ФК "Динамо" превысили 1,17 млрд грн.

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Юрий Тарасовский
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динамо Игорь Суркис
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