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09.04.2020, 09:00

ТАС24 Бизнес - идеальное онлайн-решение для МСБ на время карантина и после него p

ТАС24 Бизнес - идеальное онлайн-решение для МСБ на время карантина и после него

Отвечая на вызов времени, Таскомбанк обновил и расширил функционал своего онлайн-банкинга ТАС24 Бизнес

На правах спонсорства

Банковское обслуживание в период жестких карантинных ограничений - один из самых болезненных вопросов. Банки ограничивают часы обслуживания, сворачивают работу отделений, и банально доехать до финучреждения сегодня - еще тот вызов. Тем ценнее становятся качественные банковские сервисы онлайн, особенно те, которые покрывают потребности не только физлиц, но и малого и среднего бизнеса. Отвечая на вызов времени, Таскомбанк обновил и расширил функционал своего онлайн-банкинга ТАС24 Бизнес, дав возможность клиентам не только управлять финансами не выходя из дома, но и получать финансирование. Итак, что же можно сделать в обновленном ТАС24 Бизнес, и можно ли стать клиентом банка не выходя из дома?

Поскольку первичная идентификация онлайн пока еще невозможна, первый контакт с клиентом по-прежнему очный. Но не в отделении. После простой регистрации и анкетирования в клиент-банке ТАС24 Бизнес, потенциальному клиенту останется лишь дождаться представителя банка, который приедет по указанному клиентом адресу с готовой анкетой и бесплатной картой для Бизнеса с paypass, которая активируется вместе со счетом после подписания анкеты. Кстати, банк бесплатно открывает текущие счета сразу в трёх валютах: гривна, доллар и евро. 

Но на этом необходимость общаться с людьми заканчивается, и можно переходить на полную финансовую “самоизоляцию”. Пользоваться всеми без исключения функциями можно онлайн — из браузера или через приложение в смартфоне (версии для IOS и Android).

Для входа в клиент-банк предусмотрено несколько вариантов авторизации: через номер телефона, e-mail и сканирование QR-кода с мобильного приложения ТАС24 Бизнес. 

Удобно, что можно переключаться между устройствами, не теряя промежуточных итогов работы. Например, если вы работаете с телефона, но потом вернулись к компьютеру, достаточно отсканировать QR-код, и веб-версия загрузится там же, где вы были в телефоне.

Если вы  управляете несколькими компаниями и их счета открыты в ТАС24 Бизнес, то доступна функция переключения между компаниями без проведения дополнительной авторизации. В телефоне переключение между аккаунтами вовсе осуществляется привычным всем свайпом. Другими словами нет необходимости под каждую компанию придумывать отдельный логин и пароль, один человек-один аккаунт и неважно сколько компании находится на обслуживании в банке.

Набор функций содержит как наиболее популярные, уже известные пользователям по другим банкам, так и некоторые новинки. Стандартные — это просмотр баланса и движений денег по счетам, платежи в гривне и в иностранных валютах, платежи в бюджет и подача отчетности в налоговую. Но даже такие бесхитростные операции были усовершенствованы.

Например платежи. Интерфейс разработан в первую очередь для удобного и понятного создания платежа.


Система подтягивает реквизиты контрагента, с которым клиент уже работал, и проверяет правильность введенных новых. Это особенно актуально в свете использования счетов IBAN, который стали обязательны с февраля 2020 года — они длинные и должны указываться без пробелов, поэтому легко ошибиться. При необходимости автоматически рассчитывается сумма НДС, которая также копируется в назначение платежа. В случае платежей в бюджет, система регулярно обновляет счета и знает, куда платить.


Кроме того, вскоре появится еще один инновационный функционал — проверка контрагента на предмет его добросовестности. Если вы собираетесь перевести средства новому партнеру, при помощи стороннего сервиса VKURSI система проверит, нет ли у контрагента налоговых долгов, судебных дел, санкций и прочих негативных статусов. Дополнительно можно будет заказать расширенное досье на потенциального партнера.

Для ФЛП есть отдельная уникальная для украинского рынка услуга — оплата со счета на карту физического лица любого банка без указания дополнительных реквизитов. Достаточно ввести номер карты и указать, сколько и с какого счета перечислять. Вводить имя и фамилию не нужно.

Ещё одна расширенная опция - выбор варианта подтверждения платежа и других операций. Помимо классических ОТП-паролей в виде СМС на телефон или на e-mail имеется возможность подтвердить платеж QR-кодом или ЭЦП любого АЦСК Украины, будь-то АЦСК ГФС или любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. С целью безопасности есть возможность устанавливать лимиты операции на вариант подтверждения.

Онлайн организовано даже кредитование. Во всяком случае, получить кредит на сумму до 2 млн грн можно без похода в отделение. Кредит можно получить на развитие бизнеса или на пополнение оборотных средств, также можно открыть кредитный лимит на текущий счет. Все, что нужно — это предоставить справки/выписки со счетов и финансовую отчетности (или финансовую декларацию в случае упрощенной системы налогообложения).

“Одним из основных преимуществ остаются технологии ТАС24 Бизнес, которые позволяют нашим клиентам подавать заявки с документами на кредитование и подписывать договора ЭЦП исключительно в онлайне, без посещения банка. Это делает кредитование проще и доступнее, сохраняя массу времени для важных бизнес-задач и процессов", - подчеркивает Сергей Бочаров, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для МСБ, Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА.

Однако ТАС24 Бизнеса решил не ограничиваться лишь онлайн-функционалом и начал шаги в сторону будущего банкинга — а именно банковских экосистем. Собственно, функционал для ведения бизнеса в одном пакете — это уже часть экосистемы. Но банк пошел дальше и подумывает о создании партнерской сети, через которую можно будет купить/продать что угодно. Также на основе этой сети будет создана платформа лояльности — одни клиенты банка смогут получать скидки при покупке товаров или услуг у других клиентов банка.

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Теги: ТАС24 Бизнес
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