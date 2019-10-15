ТАС24 Бизнес: кредиты для бизнеса под залог за 3 дня

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Юридические лица и ФЛП, которые имеют автомобили, квартиры, встроенную коммерческую недвижимость (магазины, склады, мастерские и прочее) теперь могут получить Кредит на Развитие Бизнеса под залог имущества всего за 3 дня с момента подачи документов в ТАС24 Бизнес. Это удобное и выгодное решение для оперативного финансирования любых потребностей бизнеса. Процедура оформления простая, легкая и быстрая — ТАС24 Бизнес на сегодня единственный банк, который оформляет кредиты под залог автомобиля до 500 000 грн без нотариального заверения.

В сентябре 2019 ТАС24 Бизнес начал выдавать представителям малого и среднего бизнеса кредиты под залог. Это стало возможно благодаря обновлению самого популярного продукта — Кредита на Развитие Бизнеса. Наличие залогового имущества позволяет выдавать более крупные суммы кредитов даже при относительно низком уровне оборотов по счету.

Условия залогового Кредита на Развитие Бизнеса:

максимальные суммы: 10 000 000 грн для юридических лиц, 5 000 000 для ФЛП

ежемесячная комиссия - 1,59%

комиссия за выдачу - 4,9%

срок кредитования - до 36 месяцев

Оставляйте заявку на получение залогового Кредита на Развитие Бизнеса прямо сейчас!

«Все наши полезные инновации всегда направлены на увеличение возможностей представителей малого и среднего бизнеса в получении доступного, удобного и быстрого финансирования. Кроме создания специальных продуктов под потребности МСБ мы уделяем большое внимание процессу взаимодействия клиентов с нами. Мы понимаем, насколько для бизнеса важны удобство, скорость, отсутствие бюрократии и возможность сделать все операции онлайн. Именно поэтому мы разработали упрощенную процедуру залогового кредитования, которая позволяет принимать решения быстро и с минимальным пакетом документов. Так, например, решение о выдаче кредита под залог автомобиля мы теперь принимаем за 24 часа», — комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.