ТАС24 Бизнес: кредиты для МСБ опять стали дешевле!

На правах рекламы

С декабря 2019 года ТАС24 Бизнес, первый онлайн-банк для МСБ, уменьшает стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижена стоимость как беззалоговых ,так и залоговых кредитов в самом популярном продукте - Кредите на Развитие Бизнеса.

Что это значит для бизнесменов?

Теперь представители малого и среднего бизнеса будут меньше платить за пользование кредитными средствами для развития своего дела.

Каковы новые условия кредитования?

Комиссия за выдачу беззалоговых и залоговых Кредитов на Развитие Бизнеса снизилась с 4,9% до 2,9% от суммы кредита

Ежемесячная комиссия за пользование беззалоговым Кредитом на Развитие Бизнеса для ФЛП с упрощенным пакетом документов снизилась с 2,99% до 2,49% в месяц

Неизменными остались другие выгодные условия Кредита на Развитие Бизнеса:

Беззалоговые кредиты:

Максимальная сумма - 2 000 000 грн для юридических лиц / 500 000 тыс грн для ФЛП

Ежемесячная комиссия:

1,59% в первые 6 месяцев и 1,39% в следующие 6 месяцев если срок кредитования составляет 12 месяцев;



1,79% в первые 12 месяцев и 1,59% в следующие 12 месяцев если срок кредитования составляет 24 месяца;



1,89% в первые 18 месяцев и 1,69% в следующие 18 месяцев если срок кредитования составляет 36 месяцев.

Залоговые кредиты:

Максимальная сумма - 10 000 000 грн для юридических лиц / 2 000 000 грн для ФЛП

Ежемесячная комиссия - 1,59%

Для всех видов Кредита на Развитие Бизнеса:

Срок - до 36 месяцев

Кредиты выдаются на любые потребности бизнеса

Оформление кредитов (в т.ч. открытие счёта) в 100% онлайн-формате.

“Три недели назад мы улучшили условия беззалогового кредитования - самого популярного вида финансирования МСБ в наше стране. Сегодня мы продолжили начатое, чтобы сделать все виды бизнес-кредитования еще выгоднее и доступнее. Снижение комиссии за выдачу беззалогового и залогового Кредита на Развитие Бизнеса с 4,9% до 2,9% - это значительное улучшение условий и уменьшение стоимости кредитования.

Также мы сделали более доступными кредиты для ФЛП с упрощенным пакетом документов. Потому что мы понимаем, как важен каждый процент для малого бизнеса. Снижение ежемесячной ставки с 2,99% до 2,49% при кредитовании на 36 месяцев окажет ощутимое влияние на общую стоимость кредита.

Мы активно используем любую возможность улучшить условия финансирования развития малого и среднего бизнеса в стране. В этот раз снижение процентных ставок стало возможным благодаря снижению учётной ставки НБУ. И если эта тенденция сохранится, мы прогнозируем дальнейшее повышение доступности кредитных ресурсов в стране, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики в целом”, - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011