ТАС24 Бизнес: кредиты для МСБ опять стали дешевле!

На правах рекламы
С декабря 2019 года ТАС24 Бизнес, первый онлайн-банк для МСБ, уменьшает стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижена стоимость как беззалоговых ,так и залоговых кредитов в самом популярном продукте - Кредите на Развитие Бизнеса.
Что это значит для бизнесменов?
Теперь представители малого и среднего бизнеса будут меньше платить за пользование кредитными средствами для развития своего дела.
Каковы новые условия кредитования?
Неизменными остались другие выгодные условия Кредита на Развитие Бизнеса:
Беззалоговые кредиты:
Залоговые кредиты:
Для всех видов Кредита на Развитие Бизнеса:
“Три недели назад мы улучшили условия беззалогового кредитования - самого популярного вида финансирования МСБ в наше стране. Сегодня мы продолжили начатое, чтобы сделать все виды бизнес-кредитования еще выгоднее и доступнее. Снижение комиссии за выдачу беззалогового и залогового Кредита на Развитие Бизнеса с 4,9% до 2,9% - это значительное улучшение условий и уменьшение стоимости кредитования.
Также мы сделали более доступными кредиты для ФЛП с упрощенным пакетом документов. Потому что мы понимаем, как важен каждый процент для малого бизнеса. Снижение ежемесячной ставки с 2,99% до 2,49% при кредитовании на 36 месяцев окажет ощутимое влияние на общую стоимость кредита.
Мы активно используем любую возможность улучшить условия финансирования развития малого и среднего бизнеса в стране. В этот раз снижение процентных ставок стало возможным благодаря снижению учётной ставки НБУ. И если эта тенденция сохранится, мы прогнозируем дальнейшее повышение доступности кредитных ресурсов в стране, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики в целом”, - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.
Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011