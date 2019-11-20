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ТАС24 Бизнес улучшил условия беззалогового кредитования МСБ p

ТАС24 Бизнес улучшил условия беззалогового кредитования МСБ
20.11.2019, 15:46

Изменение ставок произошло в самом популярном кредите - беззалоговом Кредите на Развитие Бизнеса

На правах рекламы

В ноябре 2019 стартовали новые более выгодные условия кредитования для представителей малого и среднего бизнеса от ТАС24 Бизнес, первого оналйн-банка для МСБ.

Изменение ставок произошло в самом популярном кредите - беззалоговом Кредите на Развитие Бизнеса.

Что это означает для клиентов?

Снизились ежемесячные ставки по кредитам и теперь чем длиннее срок кредита, тем этот кредит выгоднее для заёмщика. 

Какие новые условия кредитования?

Теперь юридические лица и ФЛП могут получить финансирование для развития своего дела на таких условиях:

Ежемесячная комиссия:

    •  1,59% в первые 6 месяцев и 1,39% в последующие 6 месяцев при сроке кредитования 12 месяцев;
    •  1,79% в первые 12 месяцев и 1,59% в последующие 12 месяцев при сроке кредитования 24 месяца;
    •  1,89% в первые 18 месяцев и 1,69% в последующие 18 месяцев при сроке кредитования 36 месяцев.

При этом без изменений остались такие привлекательные условия как:

  • максимальная сумма - 2 000 000 грн для юридических лиц / 500 000 грн для ФЛП;
  • срок - до 36 месяцев;
  • кредит предоставляется на любые потребности бизнеса;
  • оформление кредита (в т.ч. открытие счёта) в 100% онлайн-формате.

“Беззалоговые кредиты - это самый популярный вид кредитования МСБ в нашей стране и для нас он является стратегическим приоритетом. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем Кредит на Развитие Бизнеса - флагман нашего беззалогового кредитования. И он пользуется значительным спросом на рынке: на сегодняшний день мы уже выдали более 2 000 простых беззалоговых кредитов на общую сумму более 450 000 000 грн.

Наши новые условия позволят представителям бизнеса еще выгоднее инвестировать кредитные средства на максимальный срок, ведь теперь чем длиннее срок, тем меньше ежемесячный процент. Я уверен, что после внедрения новых ставок по Кредиту на Развитие Бизнеса еще больше юридических лиц и ФЛП получат финансирование для успешного роста и воплощения своих идей.

Мы продолжим улучшать условия кредитования малого и среднего бизнеса в Украине, чтобы обеспечить доступными и удобными кредитами всех желающих. Ведь содействие развитию МСБ - это наша миссия и цель существования нашего банка,” - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, первого онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

 

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