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При поддержке АО "ТАСКОМБАНК" украинский финтех-стартап Ocean.me запускает первый в Украине BNPL-сервис (buy now pay later/покупай сейчас, оплачивай позже) для онлайн-покупки товаров без процентов.

Новый сервис от Ocean.me предлагает своим клиентам услугу отложенного платежа за покупки, что является альтернативой традиционному кредитованию. Это позволяет покупать товары с беспроцентной выплатой на 2 месяца.

"Мы хотим сделать жизнь покупателей проще, поэтому начинаем новое поколение шопинга в Украине. Уже сейчас мы реализовали бесплатную рассрочку, в ближайшее время введем простые условия возвращений. Наша цель – сделать легкий и прозрачный сервис, который станет неотъемлемой частью шопинг-рутины каждого украинца", – отметил Антон Пятигин, соучредитель компании Ocean.me.

Сервис уже набирает обороты и планирует стремительное увеличение числа партнеров и клиентов. Для быстрого развития проекта группа "ТАС", в которую входит АО "ТАСКОМБАНК", в ближайшее время планирует вхождение в капитал Ocean.me с целью предоставления инвестиции.

"Как инновационная компания, Группа "ТАС" стала своеобразной платформой для развития финтех-стартапов и поощряет внедрение интересных финансовых инструментов, которые открывают перед украинцами новые возможности для эффективного использования собственных финансов. Учитывая актуальность формата "покупай сейчас, плати позже", Группа "ТАС" решила предоставить для развития Ocean.me безлимитное финансирование. Убежден, что в партнерстве с ТАСКОМБАНКом новый BNPL-сервис от Ocean.me не только откроет новый тренд на финансовом рынке Украины, но станет бесспорным лидером в этом сегменте", — подчеркнул основатель группы "ТАС" Сергей Тигипко.

Сейчас Ocean.me активно развивает сотрудничество с украинскими топ-брендами. Первыми проект поддержали ONLY GOOD, Kachorovska и HAVE A REST. Товары этих брендов можно приобрести одинаковыми платежами без процентов. К анонсу сотрудничества с Ocean.me готовятся и другие известные украинские дизайнеры. Присоединиться к сервису может любой магазин.

Сервис покупки товара с отсроченными платежами, которому еще нет аналогов в Украине, доступен как на сайтах e-commerce участников рынка, так и в каталоге товаров в приложении Ocean.me Для регистрации на Ocean.me достаточно номера мобильного телефона. Сервис доступен всем клиентам независимо от банка обслуживания или мобильного оператора. Более того, совсем не обязательно быть клиентом любого банка вообще, чтобы получить товар в рассрочку и воспользоваться преимуществами новой услуги на финансовом рынке Украины – BNPL-сервиса.

Оcean.me работает с 2020 года и уже имеет 100 тыс. зарегистрированных клиентов. В настоящее время приложение активизируется в BNPL-сегменте.

АО "ТАСКОМБАНК" является универсальным банком, работающим с 1991 года, входит в ТОП-20 банков по размеру активов и признан НБУ системно важным финансовым учреждением. Банк активно выстраивает инфраструктуру для инновационных партнеров в финтех-пространстве и имеет опыт успешных интеграций с Sportbank и izibank.

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