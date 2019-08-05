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05.08.2019, 12:08

ТАСКОМБАНК начал cотрудничество с ЕИБ для финансирования бизнеса p

ТАСКОМБАНК начал cотрудничество с ЕИБ для финансирования бизнеса

Благодаря сотрудничеству в рамках совместного проекта Украины и ЕИБ клиенты ТАСКОМБАНКА смогут получить средства по более низким кредитным ставкам

На правах рекламы

26 июля 2019 года АО «ТАСКОМБАНК» заключил договор с Министерством финансов Украины и Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Соглашение подписано в рамках реализации совместного проекта Украины и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) «Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации».

Совместный Проект предусматривает финансирование украинских предприятий. Благодаря сотрудничеству с ЕИБ клиенты ТАСКОМБАНКА смогут получить средства по более низким кредитным ставкам как для финансирования инвестиций, так и оборотного капитала.

В рамках совместного Проекта Украины и ЕИБ в ТАСКОМБАНКЕ получить кредит смогут частные предприятия в размере до 25 млн евро. Также финансирование будет предоставляться проектам в области развития частного бизнеса любого размера, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, экологической инфраструктуры и коммуникационных технологий, смягчения последствий и адаптации к изменениям климата.

«Как банку со 100%-м украинским капиталом, нам достаточно сложно конкурировать стоимостью ресурсов с государственными банками и банками с иностранным капиталом. Поэтому сотрудничество с международными финансовыми организациями и партнерами по финансированию бизнеса является одним из важных стратегических шагов ТАСКОМБАНКА, направленных на кредитование реального сектора экономики. Не исключено, что в будущем мы продолжим сотрудничество с Минфином и ЕИБ, и рассмотрим возможность увеличения объемов финансирования, если конечно почувствуем повышение интереса бизнеса к программе кредитования», — подчеркнул Первый Заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК» Владимир Дубей.

АО «ТАСКОМБАНК» — один из старейших коммерческих банков Украины, основанный в 1989 году. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе «ТАС», которая остается одной из самых крупных инвестиционно-финансовых групп страны. С 2019 года входит к перечню системно важных банков. Занимает 17-е место в рэнкинге НБУ по размеру активов. Статутный капитал Банка  по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 1 153 млн грн, а активы — 17 671 млн грн. Прибыль банка за 2018 год составила более 400 млн грн, а за первый квартал 2019 года — 41 млн грн. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – финансовое учреждение, основанное в 1958 году согласно статье 308 Договора о функционировании ЕС. Членами которого являются государства – члены Европейского Союза (ЕС). ЕИБ, совместно с местными финансовыми учреждениями принимает участие в финансировании программ, инвестиционных проектов, которые способствуют развитию страны в которой они реализуются и достижению целей политики ЕС.

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Теги: министерство финансов, ТАСкомбанк, ЕИБ, бизнес, финансирование
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