UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Таскомбанк предлагает выгодные условия финансирования аграриев p

23.03.2021, 12:46
Таскомбанк предлагает выгодные условия финансирования аграриев - Фото

На правах рекламы

ТАСКОМБАНК присоединился к Государственным программам поддержки АПК и предлагает конкурентные условия финансирования в агропромышленном комплексе.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины внедрило ряд инициатив по поддержке развития предпринимательства в сельской местности. Теперь клиенты ТАСКОМБАНКА смогут получать частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства по утвержденному перечню.

Государство через ТАСКОМБАНК компенсирует аграриям 25% стоимости техники (без НДС), что позволит приобрести необходимое оборудование и повысить эффективность работы бизнеса. Удешевление кредита путем частичной компенсации процентной ставки в ТАСКОМБАНКЕ за счет Государственной программы поддержки сельхозпроизводителей – это возможность поддерживать и развивать свою производственную деятельность.

Предприятия, которые занимаются растениеводством и животноводством, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию или осуществляют другие виды сельскохозяйственной деятельности, имеют возможность привлечь кредитные средства на более выгодных условиях, получив частичную компенсацию процентов. Максимальная сумма покрытия расходов по такому займу составляет 15 млн грн для клиентов, которые занимаются животноводством, и 5 млн грн в год для других хозяйств.

"ТАСКОМБАНК имеет значительный опыт в работе с аграриями, поэтому это естественно, что мы ищем лучшие решения для них. Мы присоединились к правительственным программам поддержки АПК, чтобы предоставить выгодные условия финансирования нашим клиентам. Благодаря этим средствам корпоративные клиенты смогут как приобрести или обновить основные средства, так и покрыть текущие затраты на производство сельхозтоваров или оказания услуг ", – прокомментировал новые инструменты директор департамента по работе с VIP-клиентами агропромышленного комплекса Иван Данилов.

Детальнее о программах на сайте ТАСКОМБАНКА.

Чтобы получить консультацию, обращайтесь по адресу [email protected]

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ТАСкомбанк финансирование аграрии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 