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ТАСКОМБАНК присоединился к Государственным программам поддержки АПК и предлагает конкурентные условия финансирования в агропромышленном комплексе.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины внедрило ряд инициатив по поддержке развития предпринимательства в сельской местности. Теперь клиенты ТАСКОМБАНКА смогут получать частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства по утвержденному перечню.

Государство через ТАСКОМБАНК компенсирует аграриям 25% стоимости техники (без НДС), что позволит приобрести необходимое оборудование и повысить эффективность работы бизнеса. Удешевление кредита путем частичной компенсации процентной ставки в ТАСКОМБАНКЕ за счет Государственной программы поддержки сельхозпроизводителей – это возможность поддерживать и развивать свою производственную деятельность.

Предприятия, которые занимаются растениеводством и животноводством, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию или осуществляют другие виды сельскохозяйственной деятельности, имеют возможность привлечь кредитные средства на более выгодных условиях, получив частичную компенсацию процентов. Максимальная сумма покрытия расходов по такому займу составляет 15 млн грн для клиентов, которые занимаются животноводством, и 5 млн грн в год для других хозяйств.

"ТАСКОМБАНК имеет значительный опыт в работе с аграриями, поэтому это естественно, что мы ищем лучшие решения для них. Мы присоединились к правительственным программам поддержки АПК, чтобы предоставить выгодные условия финансирования нашим клиентам. Благодаря этим средствам корпоративные клиенты смогут как приобрести или обновить основные средства, так и покрыть текущие затраты на производство сельхозтоваров или оказания услуг ", – прокомментировал новые инструменты директор департамента по работе с VIP-клиентами агропромышленного комплекса Иван Данилов.

Детальнее о программах на сайте ТАСКОМБАНКА.

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