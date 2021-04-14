UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Теневая экономика составляет половину ВВП Украины – Гетманцев

14.04.2021, 10:32
Теневая экономика составляет половину ВВП Украины – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП, в в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформу.

"Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать", – сказал Гетманцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его словам, вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

Гетманцев отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите относительно таможен, антиофшорный закон.

Читайте также: Что такое "теневая экономика" и сколько она "крадет" у ВВП?

  • Согласно исследованию состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания EY при поддержке Mastercard,  четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Даниил Гетманцев теневая экономика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 