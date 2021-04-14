Теневая экономика составляет половину ВВП Украины – Гетманцев

Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП, в в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформу.

"Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать", – сказал Гетманцев.

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По его словам, вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

Гетманцев отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите относительно таможен, антиофшорный закон.

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Согласно исследованию состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания EY при поддержке Mastercard, четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции.

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Наталия Софиенко

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