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Теперь для клиентов-ФЛП доступен QR-эквайринг от А-Банка.

В настоящее время расчеты картой стали предпочтительным способом оплаты для большинства покупателей, поэтому без эквайринга любая торговая точка просто теряет клиентов.

Поэтому А-Банк предлагает возможности для того, чтобы каждый бизнес выбрал для себя удобный и выгодный вариант сотрудничества.

QR-эквайринг станет отличной альтернативой уже знакомым терминалам, устанавливаемым а торговых точках, при этом предприниматель получает следующие преимущества:

● отсутствует комиссия за аренду оборудования и обслуживания, которая зависит от курса валюты и может увеличиваться;

● "терминал" всегда с собой в любой ситуации, ведь Вы самостоятельно выставляете сумму к оплате и предоставляете QR-код клиенту в Вашем смартфоне, в приложении АBank24;

● не нужно подключать проводной интернет в торговой точке, достаточно только подключения к мобильному интернету или сети WI-FI;

● можно использовать параллельно с терминалом для оплаты вне торговой точки — курьерская доставка, выносная торговля и т.д.

Для того чтобы осуществить оплату с помощью QR-эквайринга, необходимо:

● отсканировать QR-код на смартфоне или распечатанный QR-код в торговой точке;

● выбрать способ оплаты: GooglePay/ApplePay или ввести данные карты в открывшемся окне после сканирования;

● подтвердить оплату на сумму, выставленную кассиром.

Все, что нужно сделать для подключения QR-эквайринга, — подать заявку на сайте или обратиться в любое ближайшее отделение А-Банка и наслаждаться удобным сервисом.



Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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