Илон Маск заявил, что Tesla будет наращивать инвестиции в Китай

Компания Tesla продолжит расширять инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае. Об этом заявил глава компании Илон Маск во время Всемирной интернет-конференции, организованной администрацией киберпространства КНР, передает CNBC.

Он отметил, что Китай тратит много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную промышленность и это делает Китай мировым лидером в области цифровизации.

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Маск также призвал к защите данных. "В Tesla мы рады видеть ряд законов и нормативных актов, которые были разработаны для усиления управления данными", – сказал Маск.

По его словам, компания уже создала центр обработки данных в Китае, чтобы "локализовать все данные, полученные от нашего бизнеса здесь, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку".

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"Вся персональная информация, позволяющая установить личность, хранится в защищенных хранилищах в Китае без передачи за границу. Только в очень редких случаях, например, при заказе запчастей из-за рубежа, данные утверждаются для международной передачи", – пояснил он.

Tesla начала производство электромобилей на заводе в Шанхае в 2019 году. В августе 2021 года Tesla увеличила производство автомобилей китайского производства, продав 44 264 машины по сравнению с 32 968 в июле и 33 155 в июне.

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Наталия Софиенко

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