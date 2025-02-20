Трамп анонсировал масштабное снижение налогов для американцев и бизнеса
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен работать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги в стране для частных лиц и компаний. Об этом пишет Reuters.
"Мы собираемся резко сократить налоги для семей, для работников и для компаний, а также убрать налог на чаевые и, надеюсь, убрать налог на социальное обеспечение и сверхурочные работы", – заявил Трамп на конференции, организованной суверенным фондом Саудовской Аравии в Майами.
Трамп добавил, что он также планирует снизить налоги для отечественных производителей нефти и газа и позволить компаниям отнести к расходам 100% инвестиций в строительство новых отечественных заводов и другие капитальные расходы.
- 19 февраля Трамп объявил о планах ввести 25% пошлины на авто, полупроводники и фармацевтическую продукцию.