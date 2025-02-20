Трамп анонсировал масштабное снижение налогов для американцев и бизнеса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен работать с республиканцами в Конгрессе, чтобы значительно снизить налоги в стране для частных лиц и компаний. Об этом пишет Reuters.

"Мы собираемся резко сократить налоги для семей, для работников и для компаний, а также убрать налог на чаевые и, надеюсь, убрать налог на социальное обеспечение и сверхурочные работы", – заявил Трамп на конференции, организованной суверенным фондом Саудовской Аравии в Майами.

Трамп добавил, что он также планирует снизить налоги для отечественных производителей нефти и газа и позволить компаниям отнести к расходам 100% инвестиций в строительство новых отечественных заводов и другие капитальные расходы.