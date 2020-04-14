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Треть украинцев не имеют сбережений - опрос

Треть украинцев не имеют сбережений - опрос
14.04.2020, 13:47

По данным агентства Postmen, украинцы в селах и поселках начали тратить больше, чем горожане. У большинства сбережений - на месяц или вообще нет

27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина, но у 26% опрошенных расходы, наоборот, несколько снизились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 9-10 апреля цифровым агентством Postmen.

По результатам опроса, существенный рост расходов отметили 13,5% респондентов, существенное снижение - 16,1%.

Расходы граждан в период карантина изменились по-разному в зависимости от региона проживания. Так, среди жителей сел и небольших городов 30% заявили, что их расходы выросли. Тогда как большинство городских жителей (34%) заявили, что их расходы наоборот снизились.

60% респондентов заявили, что их накоплений хватит не более чем на месяц, или же вовсе их не имеют. Поэтому большая часть украинцев в период карантина вынуждена отложить крупные покупки. 47,2% опрошенных отказались от покупки одежды и обуви. 40,9% отложили поездки и отпуска, еще 33,3% отказались от покупки билетов на различные мероприятия. В исследовании отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса.

У 56,6% опрошенных режим питания не изменился, 19% стали употреблять меньше пищи, 24,4% - больше. Исследователи подчеркивают, что люди из больших городов на 10% увеличили питание, в противовес жителям городка или села. 

30% опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить пищу. 25% отметили, что увеличили время на саморазвитие, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивания музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби или спортом, читать книги. 59,6% респондентов после окончания карантина в первую очередь встретятся с близкими, родственниками и друзьями.

Опрос о настроях и ценностях украинцев касательно работы, покупок и видения перспектив завершения карантина проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 802 респондента по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровню дохода.

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    Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"
Светлана Заражевская
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