"Тысяча Зеленского". Как будет работать механизм выплат – инсайд от Железняка
Кабинет министров создаст перечень предприятий, которые будут участвовать в реализации инициативы президента Владимира Зеленского "Тысяча гривень за вакцинацию". В этом году планируется выделить на программу 3 млрд грн, сообщил в Telegram народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк, ссылаясь на документ, который он якобы получил из Кабмина.
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Железняк сообщил, что, по решению Кабмина, главным распорядителем средств будет Минэкономики.
В перечень предприятий, которые будут участвовать в программе, войдут авиакомпании, Укрзализныця, кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи, спорткомплексы, спортивные клубы, фитнес-центры. Обязательный критерий: не менее пяти сотрудников и оплаченный единый социальный взнос за II-III кварталы 2021 года.
По информации депутата, система будет работать через Дию по следующему механизму:
– Кабмин формирует список предприятий;
– предприятия проверяются на соответствие обязательному критерию;
– банки через POS-терминал сортируют оплату предприятиям услуг именно по этой программе;
– вакцинированные украинцы в Дии проходят верификацию и получают специальную банковскую карту;
– Кабмин перечисляет на карту 1000 грн;
– средства используются в течение четырех месяцев для оплаты услуг зарегистрированных в программе предприятий.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета.
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