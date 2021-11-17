"Тысяча Зеленского". Как будет работать механизм выплат – инсайд от Железняка

Кабинет министров создаст перечень предприятий, которые будут участвовать в реализации инициативы президента Владимира Зеленского "Тысяча гривень за вакцинацию". В этом году планируется выделить на программу 3 млрд грн, сообщил в Telegram народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк, ссылаясь на документ, который он якобы получил из Кабмина.

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Железняк сообщил, что, по решению Кабмина, главным распорядителем средств будет Минэкономики.

В перечень предприятий, которые будут участвовать в программе, войдут авиакомпании, Укрзализныця, кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи, спорткомплексы, спортивные клубы, фитнес-центры. Обязательный критерий: не менее пяти сотрудников и оплаченный единый социальный взнос за II-III кварталы 2021 года.

По информации депутата, система будет работать через Дию по следующему механизму:

– Кабмин формирует список предприятий;

– предприятия проверяются на соответствие обязательному критерию;

– банки через POS-терминал сортируют оплату предприятиям услуг именно по этой программе;

– вакцинированные украинцы в Дии проходят верификацию и получают специальную банковскую карту;

– Кабмин перечисляет на карту 1000 грн;

– средства используются в течение четырех месяцев для оплаты услуг зарегистрированных в программе предприятий.

15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета.

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