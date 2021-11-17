"Тысячу Зеленского" будут выплачивать на виртуальные платежные карты через Дию – Шмыгаль

1000 грн вакцинированным гражданам, которую пообещал президент Владимир Зеленский, будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение Дия. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что инициатива позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, пострадавший из-за пандемии.

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"Эти средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом", — отметил глава правительства.

По его словам, около 6000 субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе.

"3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту 1000 гривень начисляться не будет. Эти средства также никак не повлияют на получение субсидии", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что программа стартует с 19 декабря и продлится до конца следующего года.

15 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря. В офисе президента отметили, что деньги невозможно будет получить наличными.

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Наталия Софиенко

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