У российских компаний начались проблемы с выплатами долгов в юанях

Российский бизнес столкнулся с серьезными проблемами в выплатах долгов в китайских юанях из-за дефицита валюты на Московской бирже

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Крупный российский бизнес столкнулся с трудностями погашения долгов в китайских юанях, которые привлекали компании после начала войны в Украине, пытаясь избежать "токсичных" валют, сообщает российское издание "Ведомости".

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Из-за резко обострившегося в конце лета и осенью дефицита юаней на российском рынке компания "Совкомфлот" предупредила инвесторов о невозможности выплат в китайской валюте. Крупнейший в России владелец нефтяных танкеров заявил, что следующий купон по юаневым облигациям будет выплачен в рублях.

Директор департамента рынков капитала Россельхозбанка Денис Тулинов объяснил, что крупным эмитентам юаневых облигаций уже не хватает китайской валюты на Московской бирже, а ее приток усложняют санкции.

Сложности возникли и у российских экспортеров. Они брали кредиты в юанях под будущую выручку, продавали эти юани на бирже, но из-за проблем с платежными цепями выручка зависла и нечем рассчитываться с банками.

Из-за дефицита юаней межбанковские ставки на юаневом рынке в сентябре выросли до 200% годовых и более.

В ближайшее время такие проблемы могут стать массовыми из-за дефицита ликвидности и сложностей с платежными операциями в юанях через Московскую биржу. Экспортеры, продающие сырье в Китай, вероятно, найдут юани для выплат, но желающих брать кредиты в китайской валюте станет гораздо меньше, прогнозируют эксперты.

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности, за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги долларом и евро.