Uber выходит на рынок финансовых услуг

Компания Uber создает подразделение Uber Money для управления бизнесом в сфере финансовых услуг, в рамках которого собирается выпускать кредитные и дебетовые карты, а также предложить цифровые кошельки для водителей. Об этом говорится в блоге компании.
Цифровой кошелек начнет появляться в приложении Uber Driver в ближайшие недели.
Водители и курьеры получат возможность мгновенно получать свои деньги, которые они зарабатывают на поездках и доставке, а не ждать еженедельных платежей.
Сперва в США, а затем и в других странах, водители смогут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленному компанией Green Dot.
Uber также предлагает водителям кешбэк за топливо - от 3% до 6%.
В рамках Uber Money компания также перезапускает свою фирменную кредитную карту, которая была впервые представлена почти два года назад.
Чтобы привлечь клиентов предлагается также кэшбек в размере 5% от расходов на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.