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Uber выходит на рынок финансовых услуг

Uber выходит на рынок финансовых услуг
30.10.2019, 08:27

Uber выпустит цифровой кошелек для водителей, а также кредитные и дебетовые карты

Компания Uber создает подразделение Uber Money для управления бизнесом в сфере финансовых услуг, в рамках которого собирается выпускать кредитные и дебетовые карты, а также предложить цифровые кошельки для водителей. Об этом говорится в блоге компании.

Цифровой кошелек начнет появляться в приложении Uber Driver в ближайшие недели.

Водители и курьеры получат возможность мгновенно получать свои деньги, которые они зарабатывают на поездках и доставке, а не ждать еженедельных платежей.

Сперва в США, а затем и в других странах, водители смогут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленному компанией Green Dot.

Uber также предлагает водителям кешбэк за топливо - от 3% до 6%.

В рамках Uber Money компания также перезапускает свою фирменную кредитную карту, которая была впервые представлена ​​почти два года назад.
Чтобы привлечь клиентов предлагается также кэшбек в размере 5% от расходов на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.

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Uber Uber Money
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