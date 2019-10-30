Uber выходит на рынок финансовых услуг

Компания Uber создает подразделение Uber Money для управления бизнесом в сфере финансовых услуг, в рамках которого собирается выпускать кредитные и дебетовые карты, а также предложить цифровые кошельки для водителей. Об этом говорится в блоге компании.

Цифровой кошелек начнет появляться в приложении Uber Driver в ближайшие недели.

Водители и курьеры получат возможность мгновенно получать свои деньги, которые они зарабатывают на поездках и доставке, а не ждать еженедельных платежей.

Сперва в США, а затем и в других странах, водители смогут подписаться на бесплатную дебетовую карту, привязанную к счету, предоставленному компанией Green Dot.

Uber также предлагает водителям кешбэк за топливо - от 3% до 6%.

В рамках Uber Money компания также перезапускает свою фирменную кредитную карту, которая была впервые представлена ​​почти два года назад.

Чтобы привлечь клиентов предлагается также кэшбек в размере 5% от расходов на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.