Украина, Франция, Британия и США создают компенсационную комиссию по взысканию денег с РФ

В течение двух месяцев Украина ведет переговоры между ключевыми странами, в которых содержатся активы РФ (Франция, Великобритания, США) по подписанию международного многостороннего договора о создании компенсационной комиссии. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью LIGA.net.

По ее словам, компенсационная комиссия – это не судебный орган, а административный. Он предполагает не столь высокий, как в суде, порог доказательств. Благодаря этому рассмотрение заявок на компенсацию от граждан, бизнеса и государства будет происходить гораздо быстрее. Комиссия будет состоять из оценщиков, комиссаров, экспертов, юристов, которые будут рассматривать эти заявления.

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"Вторая важная составляющая этого механизма – создание совместного компенсационного фонда, основой которого должны стать арестованные и замороженные активы РФ. К соглашению о комиссии смогут присоединяться другие страны. В фонд также можно будет направлять добровольные взносы стран, кредитную и финансовую помощь от международных организаций", – объяснила Мудрая.

На основании этого договора должны быть согласованы вопросы снятия с активов РФ суверенного иммунитета и конфискации частных активов.

"Помимо этого договора, страны ожидают резолюции международных организаций, чтобы иметь основания вносить изменения в законодательства. Мы не можем получить резолюцию Совбеза ООН, потому что РФ имеет право вето и заблокирует любую резолюцию. Поэтому хотим сделать это на основании международного договора, подкрепленного резолюциями Генассамблеи ООН, Совета Европы и Европарламента, рассчитываем, что необходимые резолюции будут уже до конца 2022 года", — добавила заместитель министра.

Она также рассказала, что в разных юрисдикциях мира заблокировано $350 млрд средств центробанка РФ. Лидирующие страны – США (около $50 млрд), Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Япония и Китай.

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Наталия Софиенко

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