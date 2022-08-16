UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина, Франция, Британия и США создают компенсационную комиссию по взысканию денег с РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 14:18
Украина, Франция, Британия и США создают компенсационную комиссию по взысканию денег с РФ - Фото
Ірина Мудра, Заступник Міністра юстиції (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

В течение двух месяцев Украина ведет переговоры между ключевыми странами, в которых содержатся активы РФ (Франция, Великобритания, США) по подписанию международного многостороннего договора о создании компенсационной комиссии. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью LIGA.net.

По ее словам, компенсационная комиссия – это не судебный орган, а административный. Он предполагает не столь высокий, как в суде, порог доказательств. Благодаря этому рассмотрение заявок на компенсацию от граждан, бизнеса и государства будет происходить гораздо быстрее. Комиссия будет состоять из оценщиков, комиссаров, экспертов, юристов, которые будут рассматривать эти заявления.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Вторая важная составляющая этого механизма – создание совместного компенсационного фонда, основой которого должны стать арестованные и замороженные активы РФ. К соглашению о комиссии смогут присоединяться другие страны. В фонд также можно будет направлять добровольные взносы стран, кредитную и финансовую помощь от международных организаций", – объяснила Мудрая.

На основании этого договора должны быть согласованы вопросы снятия с активов РФ суверенного иммунитета и конфискации частных активов.

"Помимо этого договора, страны ожидают резолюции международных организаций, чтобы иметь основания вносить изменения в законодательства. Мы не можем получить резолюцию Совбеза ООН, потому что РФ имеет право вето и заблокирует любую резолюцию. Поэтому хотим сделать это на основании международного договора, подкрепленного резолюциями Генассамблеи ООН, Совета Европы и Европарламента, рассчитываем, что необходимые резолюции будут уже до конца 2022 года", — добавила заместитель министра.

Она также рассказала, что в разных юрисдикциях мира заблокировано $350 млрд средств центробанка РФ. Лидирующие страны – США (около $50 млрд), Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Япония и Китай.

Читайте также: Если Россию признать террористом, о передаче Украине имущества РФ можно забыть — Ирина Мудрая

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
конфискация имущества РФ ирина мудрая
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 