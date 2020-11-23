Украина хочет одолжить $300 млн на преодоление последствий коронавируса
Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения $300 млн займа. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
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Для этого планируется:
– введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;
– поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
– укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
- 23 ноября в Офисе президента обсудили план мер по поддержке бизнеса в условиях карантина.
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