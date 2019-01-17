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Завершено расследование дела Арбузова
17.01.2019, 10:29

Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров

Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров

К 2023 году количество людей с состоянием от $1 млн до $30 млн в Украине вырастет на 9,2%

К 2023 году количество людей с состоянием от $1 млн до $30 млн в Украине вырастет на 9,2%. Об этом сказано в отчете High Net Worth Handbook 2019 Международной консалтинговой компании Wealth-X. 

Согласно ииследованию, менее развитые страны с низким благосостоянием покажут более высокий относительный рост.

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Возглавила топ-10 стран, в которых количество людей с состояние от $1 млн до $30 млн стремительно вырастет, Нигерия. По прогнозам Wealth-X, ожидаемое число миллионеров в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае – лишь на 9,8%.

В десятку также вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста - High Net Worth (HNW) - 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

Эксперты Wealth-X в отчете за 2018 год отмечают, что источники роста благосостояния каждой страны несопоставимы. Например, для богатых сырьевыми ресурсами стран, таких как Нигерия и Египет, это может быть экспорт энергии. Между тем, для Бангладеш, где население стремительно богатеет, - быстрая урбанизация и увеличение инвестиций в инфраструктуру. В то время как в Украине и Польше количество богатых людей объясняется развитием технологического сектора.

По подсчетам Wealth-X, к концу 2018 года в мире жили 22,4 млн человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн. За год общее число таких людей выросло на 1,9%, а их совокупное состояние – на 1,8%, до $61,28 трлн.

89,3% всех HNW мира (свыше 20 млн человек) составляют люди с состоянием от $1 млн до $5 млн, однако их совокупное состояние составляет только 61,2% капитала всех HNW. Владельцы состояний в $20-30 млн составляют менее 1% от общего числа HNW, а их совокупное состояние – 7% капитала всех HNW.

Эксперты Wealth-X отмечают, что в 2018 году численность HNW в мире и их благосостояние росли медленнее, чем экономика в целом (по оценке Всемирного банка, прирост мирового ВВП в 2018 году составил 3%).

Напомним, по итогам 2017 года количество миллионеров в Украине выросло на 16% - до 4063 человек.

По состоянию на сентябрь 2018 года в Украине 134 работника предприятий получили месячную заработную плату в размере от 1 млн грн до 24 млн 900 тыс. грн.

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Теги: миллионеры, богачи
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