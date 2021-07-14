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Украине на снижение выбросов нужно 100 млрд евро – Шмыгаль

14.07.2021, 15:30
Украине на снижение выбросов нужно 100 млрд евро – Шмыгаль - Фото
Фото: КМУ

Украине понадобится более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет для того, чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на Украинском энергетическом форуме, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с Европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства экологии, нам понадобится более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет", – сказал он.

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Премьер напомнил, что Украина имеет обязательства по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, это касается прежде всего тепловой генерации. "Соответствующее переоборудование будет стоить более 4 миллиардов евро по расчетам того же министерства", – отметил Шмыгаль.

Он заверил, что синхронизация с Европейской энергетической системой и развитие рынка газа является также одной из задач для власти.

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Наталия Софиенко
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экология Денис Шмыгаль
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