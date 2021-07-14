Украине на снижение выбросов нужно 100 млрд евро – Шмыгаль

Украине понадобится более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет для того, чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время выступления на Украинском энергетическом форуме, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы активно включились в формирование украинского зеленого курса, который хотим синхронизировать с Европейским зеленым курсом, и делаем для этого много усилий. Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства экологии, нам понадобится более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет", – сказал он.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Премьер напомнил, что Украина имеет обязательства по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, это касается прежде всего тепловой генерации. "Соответствующее переоборудование будет стоить более 4 миллиардов евро по расчетам того же министерства", – отметил Шмыгаль.

Он заверил, что синхронизация с Европейской энергетической системой и развитие рынка газа является также одной из задач для власти.

В июне глава Государственной экоинспекции Андрей Малеваный заявил, что промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины в первом квартале 2021 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.