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Украинские беженцы в Германии получат более высокие пособия и лучшее медобслуживание

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 10:51
Украинские беженцы в Германии получат более высокие пособия и лучшее медобслуживание - Фото
Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/ЕРА

Федеральное правительство Германии выделит 2 млрд евро на расходы по содержанию беженцев из Украины. Деньги пойдут на улучшение медицинского обслуживания  и увеличение пособия. Об этом сообщает Handelsblatt.

С 1 июня украинские беженцы в Германии начнут получать базовые государственные пособия.

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Также беженцам предоставят поддержку на более ранних этапах интеграции в рынок труда, и благодаря центрам занятости они будут иметь центральный контактный пункт для удовлетворения своих потребностей.

Федеральное правительство также внесет значительный вклад в расходы на жилье. 

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение по базовым пособиям не покрывает всех финансовых обязательств земель и муниципалитетов.

"Именно поэтому мы предоставим землям единовременную сумму в 2 млрд евро на этот год, 500 млн из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которые еще не покрываются базовыми пособиями для ищущих работу", — заявил он.

Читайте также: Сколько вас и кто вы, украинские беженцы в Германии?

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Наталия Софиенко
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Германия украинские беженцы
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