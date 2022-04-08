Украинские беженцы в Германии получат более высокие пособия и лучшее медобслуживание

Федеральное правительство Германии выделит 2 млрд евро на расходы по содержанию беженцев из Украины. Деньги пойдут на улучшение медицинского обслуживания и увеличение пособия. Об этом сообщает Handelsblatt.

С 1 июня украинские беженцы в Германии начнут получать базовые государственные пособия.

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Также беженцам предоставят поддержку на более ранних этапах интеграции в рынок труда, и благодаря центрам занятости они будут иметь центральный контактный пункт для удовлетворения своих потребностей.

Федеральное правительство также внесет значительный вклад в расходы на жилье.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение по базовым пособиям не покрывает всех финансовых обязательств земель и муниципалитетов.

"Именно поэтому мы предоставим землям единовременную сумму в 2 млрд евро на этот год, 500 млн из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которые еще не покрываются базовыми пособиями для ищущих работу", — заявил он.

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Наталия Софиенко

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