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World Trading Cup '21 – это призовой фонд с общей суммой более 1 000 000 долл. США, более 2600 наград, 10 лиг, 11 премий и 2 соревнования. Трейдеры из разных уголков мира будут отстаивать честь своих стран во время крупнейшего в истории соревнования на международной трейдинговой платформе Binomo.

С 13 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. Binomo проводит World Trading Cup ’21. Участники будут получать баллы за торговлю на платформе и проверять свои позиции в таблице лидеров.

На первом этапе трейдеры посоревнуются с участниками из собственной лиги стран (всего 10 лиг). Это увеличивает вероятность занять одну из призовых позиций, которых на WTC ’21 в общей сложности более 2600. Лучшие трейдеры своих лиг встретятся в международном финале, чтобы завоевать главный приз и защитить честь своей страны.

Состоятся два соревнования одновременно: Спринты и Ежедневное 50. Каждый может стать участником одного или обоих соревнований одновременно.

Ежедневное 50

Баллы начисляются за первые 50 сделок дня; баллы за успешные сделки удваиваются.

Конкурс длится 28 дней, и 100 лучших участников каждой лиги получают призы и возможность попасть в Финал, где они будут соревноваться за 10 призов.

Три лучших трейдера этого конкурса поделят призовой фонд в размере 60 000 долл. США.

Спринты

Баллы в спринтах начисляются за объем сделок; баллы за успешные сделки удваиваются.

Длительность каждого спринта составляет одну неделю. Запланированы четыре национальных спринта с 20 призами и финал с 10 высшими наградами. Чтобы трейдеры имели больше возможностей подняться на вершину, они входят в одну из двух групп в каждой лиге в зависимости от своего статуса на платформе.

Три лучших трейдера Финала поделят призовой фонд в размере 100 000 долл. США. Суперприз – BMW серии 3 (50 000 долл. США будут внесены на реальный счет победителя).

Участие в соревновании могут принимать только пользователи Binomo с реальными учетными записями.

Призы тройки лучших трейдеров каждого соревнования в каждой лиге засчитываются на реальный счет Binomo.

Трейдеры, которые займут 4-е место и низшие места, получат безрисковые сделки.

Узнать больше можно на вебсайте WTC ’21 или на трейдинговой платформе Binomo.

О Binomo

Binomo – одна из ведущих мировых платформ FTT, стартовавшая в 2014 году. Сервис предлагает торговлю более 70 активами, демо-счет для отработки безопасных, готовых к внедрению стратегий, более 100 статей в Справочном центре и чат со службой поддержки. У Binomo есть приложения для всех популярных мобильных операционных систем.

Binomo — член Финансовой комиссии категории А, работает в более чем 130 странах и ежедневно помогает почти 1 миллиону активных трейдеров работать на финансовом рынке. Турниры – это особенность платформы Binomo, где ежегодно происходит более 300 событий.

Узнать больше можно на веб-сайте Binomo.

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