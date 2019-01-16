Украинцам в 2018 году вернули 460 млн грн долгов по зарплате

Предприятия-должники в 2018 году вернули работникам более 460 млн грн долгов по зарплатам. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

"Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями не видели денег, наконец получили заработанное в полном объеме", - отметил Петренко.

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Министр так же сказал, что по инициативе Минюста запустили публичный реестр предприятий-должников, создали специальные исполнительные группы, а в каждом регионе начали работать штабы по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате.

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По словам Петренко, работа в этом направлении будет продолжаться до тех пор, пока существует проблема невыплаты зарплат.

"Сегодня на исполнении в органах ГИС находится 17,9 тысячи документов о взыскания задолженности по зарплате на сумму 567 млн ​​грн. Это тот фронт работ, на котором мы сосредоточимся в 2019 году. Наша задача обеспечить справедливость - каждая заработанная украинским работником копейка должна быть выплачена ", - резюмировал Павел Петренко.

Напомним, что С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 гривень в почасовом размере.