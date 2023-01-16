Украинцы могут получить ссуду на покупку генератора или Starlink: куда обращаться

Украинцы могут получить ссуду на покупку приборов для энергонезависимости. Программу льготного кредитования запустил государственный ПриватБанк, сообщает Минреинтеграция.

Получить ссуду можно на все, что нужно для энергонезависимости и стабильной связи: на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания, Starlink и т.д.

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Сумма кредита достигает от 20 000 до 300 000 грн, первоначальный взнос – 10%. Погашение долга происходит в течение года равными частями. По одному кредитному договору можно приобрести сразу до пяти единиц оборудования. Процентная ставка – от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Оформить рассрочку могут юридические и физические лица, предприниматели с опытом деятельности не менее двух лет.

Для этого в банк необходимо предоставить:

- учредительные и регистрационные документы;

- информацию о юридической структуре и долях владения;

- финансовую отчетность; финансовые результаты и их использование или отчет об основных показателях деятельности за последний отчетный год;

- заявление о предоставлении кредита.

Наталія Софієнко

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