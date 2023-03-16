UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы стали меньше бояться девальвации: потребительские настроения улучшились в феврале

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 10:32
Украинцы стали меньше бояться девальвации: потребительские настроения улучшились в феврале - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений в феврале 2023 года вырос на 2,7 пункта и составляет 86,5 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине", публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Выросли индексы целесообразности делать крупные закупки, ожидаемых изменений материального положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Индекс текущего состояния увеличился на 1,7 пункта по сравнению с январем и составил 48,1 пункта. Индекс экономических ожиданий увеличился на 3,4 пункта и достиг 112,2 пункта. В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,1 пункта до 125,2 пункта, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,2 пункта и составляет 178,2 пункта.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 12,8 пункта до 135,1 пункта.

"Индекс потребительских настроений продолжает оставаться без существенных изменений, но мы наблюдаем осторожную тенденцию к его росту в феврале. В то же время улучшился индекс девальвационных ожиданий. Уверенность в национальной валюте и рабочих местах сейчас самая высокая с зимы 2021-2022 года", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
индекс потребительских настроений info sapiens
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 