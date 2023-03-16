Украинцы стали меньше бояться девальвации: потребительские настроения улучшились в феврале

Индекс потребительских настроений в феврале 2023 года вырос на 2,7 пункта и составляет 86,5 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине", публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Выросли индексы целесообразности делать крупные закупки, ожидаемых изменений материального положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

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Индекс текущего состояния увеличился на 1,7 пункта по сравнению с январем и составил 48,1 пункта. Индекс экономических ожиданий увеличился на 3,4 пункта и достиг 112,2 пункта. В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,1 пункта до 125,2 пункта, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,2 пункта и составляет 178,2 пункта.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 12,8 пункта до 135,1 пункта.

"Индекс потребительских настроений продолжает оставаться без существенных изменений, но мы наблюдаем осторожную тенденцию к его росту в феврале. В то же время улучшился индекс девальвационных ожиданий. Уверенность в национальной валюте и рабочих местах сейчас самая высокая с зимы 2021-2022 года", – комментируют аналитики Info Sapiens.

16 февраля 2023 года ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины: рост ВВП будет минимальным.

Наталія Софієнко

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