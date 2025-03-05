Украинцы за три месяца накопили 164 000 долгов: за что чаще всего попадают в реестр

Реестр должников пополнился на 164 000 новых записей за период возобновления после кибератаки

Фото: Depositphotos

С декабря 2024 года по март 2025 года – с момента последнего обновления Единого реестра должников – украинцы накопили более 164 000 новых долгов. Об этом пишет Опендатабот.

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Сейчас в Едином реестре должников зафиксировано более 9 млн долгов, что на 1,9% или 164 304 производств больше, чем тогда, когда реестр перестал работать из-за самой масштабной хакерской атаки.

Наиболее заметно возросли долги по спецконфискации, взысканию имущества по исполнительному документу и возмездному изъятию орудия правонарушения.

В частности, долгов в виде взыскания имущества по решению суда в рамках уголовных дел (спецконфискаций) увеличилось на 14%, возмездных изъятий предметов, ставших орудием правонарушения – на 7%, а взысканий имущества по исполнительному документу – на 9%.

В целом чаще всего украинцы попадают в реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД – 1,9 млн или 21,4% от общего количества.

Еще 20% составляют долги за административные правонарушения – более 1,8 млн. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета – 18% или 1,6 млн. Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.

Фото: Опендатабот

Больше всего долгов зафиксировано в Днепропетровской области – 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества, Киеве – 633 286 долгов (7%) и Харьковской области – 620 211 производств (7%).

Значительные долги также у украинцев в Одесской (525 210) и Донецкой (521 062) областях.

Фото: Опендатабот