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Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тыс. своих клиентов из МСБ p

Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тыс. своих клиентов из МСБ
14.11.2019, 10:28

По данным НАБУ сегодня доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Украине, менее 10% от общего количества выданных кредитов юрлицам

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Клиентами государственного Укргазбанка уже стали 62 219 предпринимателей малого и среднего бизнеса.  Об этом сообщил директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Михаил Медко на недавнем форуме НАБУ «Attractive Ukraine: Checkpoint 2019».

«С начала года еще 4,5 тысячи представителей МСБ выбрали обслуживание в нашем банке. Большей популярностью пользуются кредитные программы на инвестиционные цели. Поскольку мы являемся флагманом в направлении кредитования проектов по энергомодернизации, то у нас существенно растет количество обращений на такие продукты от клиентов, понимающих возможности повышения рентабельности своего бизнеса за счет снижения затрат на энергоресурсы. Популярны также лизинг и кредитные программы на приобретение транспортных средств, сельхозтехники, оборудования. Активно предприниматели начали пользоваться нашим относительно новым и максимально простым и быстрым «микрокредитом», –  отметил Михаил Медко на форуме НАБУ.

Клиенты микросегмента могут получить кредитные средства в размере от 25 тыс. грн до 500 тыс. грн для развития собственного дела – закупки товаров для продажи или сырья для производства, для приобретения нового оборудования, ремонта, открытия новых торговых точек и т.д.

«Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий для развития новых продуктов для бизнеса, обеспечения легкого доступа к финансированию. Теперь это и микробизнес, которому мы уже готовы предложить доступное кредитование и возможность дистанционного обслуживания», – заявил Михаил Медко.

По данным НАБУ сегодня доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Украине, менее 10% от общего количества выданных кредитов юрлицам. В то время как в ЕС этот показатель более 60%. Украинский бизнес как никогда нуждается в поддержке своего развития, и мы готовы ее предоставить.

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Укргазбанк набу бизнес
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