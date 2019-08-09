Укргазбанк прошел сертификацию СУ инфорбезопасностью

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Система управления информационной безопасностью Укргазбанка успешно прошла сертификацию, следовательно банк подтвердил соответствие требованиям Международного стандарта по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013. Такую информации разместили на сайте банка.

Аудит проведен компанией «Бюро Веритас Сертификейшн» (Bureau Veritas Certification) - мировым лидером в области тестирования, инспекции и сертификации. По его результатам, функционирование и взаимодействие существующих бизнес-процессов с точки зрения организации их защиты и противодействия рискам информационной безопасности были оценены положительно.

«Мы в третий раз получили объективное независимое подтверждение того, что управление системой информационной безопасности Банка соответствует требованиям международного стандарта по информационной безопасности ISO 27001, а это значит, что наши клиенты и партнеры могут быть уверены - их данные и вся конфиденциальная информация надежно защищены от несанкционированного доступа, а бизнес-процессы, в рамках которых клиенты сотрудничают с Банком, соответствуют всем новейшим требованиям и стандартам в области информационной безопасности. Мы искренне благодарны Бюро Веритас Сертификейшн за плодотворное сотрудничество и достойную оценку политики Укргазбанка в сфере Информационный безопасности, так как сейчас получили беспристрастное и независимое подтверждение того, что Банк способен эффективно реагировать и противостоять современным вызовам и угрозам », - отметила заместитель председателя правления, Chief Information Security Officer (CISO) Тамара Савощенко.

«Успешная сертификация Укргазбанка, с одной стороны, предоставляет гарантию безопасности данных для заказчиков, инвесторов, спонсоров, деловых партнеров, разрабатывает условия для полного контроля за управлением информационных ресурсов и повышает эффективность работы бизнес-структуры, а с другой - способствует расширению бизнеса, ведь, как правило, для проведения тендеров, организаторы требуют предоставить сертификат соответствия системам менеджмента информационной безопасности », - сообщил Максим Ведянкин, генеральный директор Бюро Веритас Украина.

Как сообщает прес-служба, Укргазбанк - первый украинский банк, который в 2014 году получил международный сертификат на соответствие стандарту ISO / IEC 27001.