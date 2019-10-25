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Укргазбанк стал представителем ООН по ответственному банкингу p

Укргазбанк стал представителем ООН по ответственному банкингу
25.10.2019, 11:49

Отныне в своей деятельности Укргазбанк, как и каждый представитель ответственного банкинга, будет придерживаться 6 принципов

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Государственный Укргазбанк стал первым официальным участником Принципов ответственного банкинга, созданных 130 банками со всего мира по международной инициативе ООН в сфере ответственного финансирования. Об этом говорится на сайте банка.

Это глобальное сообщество, объединяющее треть мирового банковского капитала (47 трлн долл. США) и располагает поддержкой более 130 финучреждений из 45 стран мира.

«Быть ​​первыми очень почетно, но и очень ответственно - это мы знаем не понаслышке. Ведь мы стали первым ЭКОбанком в Восточной Европе в 2016 году и продолжаем внедрять «зеленые» тренды в Украине. Теперь роль банков уже не ограничивается только обеспечением финансовой стабильности в стране, их роль с каждым днем ​​усиливается, и теперь главная задача обеспечить устойчивость в экономической, социальной и экологической сферах. Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других украинских банков, ведь глобально эти принципы помогут улучшить устойчивость банковской системы, а банки смогут укрепить доверие инвесторов, клиентов и общества», - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Пресс-служба банка сообщает, что отныне в своей деятельности Укргазбанк, как и каждый представитель ответственного банкинга, будет придерживаться 6 принципов:

  • Приведение в соответствие соответствие стратегии банка с потребностями людей и целей общества, как это указано в Целях устойчивого развития, Парижском климатическом соглашении и соответствующих национальных и региональных нормах.
  • Влияние и цели постоянное увеличение своего положительного влияния, уменьшая при этом негативное влияние на человека и окружающую среду, а также управления рисками, вызванными деятельностью финучреждения.
  • Клиенты ответственное сотрудничество с клиентами, поощрение практики постоянной деятельности и содействие экономичбеской деятельности для совместного процветания нынешнего и будущих поколений.
  • Заинтересованные стороны активное и ответственное консультирование, участие и сотрудничество с заинтересованными сторонами для достижения целей общества.
  • Управление и культура эффективное управление и культура ответственной банковской деятельности.
  • Прозрачность и подотчетность периодически просматривать индивидуальную и коллективную реализацию этих принципов, быть прозрачными и ответственными за свое позитивное и негативное влияние, а также за вклад в достижение целей общества.

Принципы ответственного банкинга определяют роль и ответственность банковской отрасли в формировании устойчивого будущего, отмечают в пресс-службе. А кроме того приведение банковского сектора в соответствие с целями ООН в области устойчивого развития и Парижского климатического соглашения 2015 года. Важно, что они также позволяют банку внедрить устойчивость во всех сферах своей деятельности и определить, где именно он может обеспечивать наибольшее влияние и вклад в устойчивое будущее.

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