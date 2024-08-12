Укрнафта хочет закупить новые газопоршневые электростанции на 1,6 млрд грн
ПАТ "Укрнафта" объявило 16 тендеров на закупку современных газопоршневых электростанций общей стоимостью 1,58 млрд грн. Об этом сообщается на сайте компании.
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Поставить электростанции в Украину должны в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. Комплектные газопоршневые электростанции должны быть новыми без повреждений с соответствующим письмом-подтверждением и гарантией от завода-производителя и подтверждающим письмом о техническом состоянии двигателей и другого сопутствующего оборудования.
Всего Укрнафта планирует закупить:
- две электростанции, мощностью не менее 1000 кВт и не более 1300 кВт;
- одну электростанцию, мощностью не менее 1600 кВт и не более 2100 кВт;
- две электростанции, мощностью не менее 1950 кВт и не более 2500 кВт;
- три электростанции, мощностью не менее 2400 кВт и не более 3100 кВт;
- одну электростанцию, мощностью не менее 2940 кВт и не более 3700 кВт;
- три электростанции, мощностью не менее 3900 кВт и не более 4500 кВт;
- одну электростанцию, мощностью не менее 4400 кВт и не более 5200 кВт;
- одну электростанцию, мощностью не менее 5850 кВт и не более 6800 кВт;
- две электростанции мощностью не менее 12000 кВт и не более 14100 кВт.
Общая мощность всех газопоршневых электростанций должна быть не менее 51 590 кВт и не более 62 300 кВт.
Монтаж, шеф-надзор, пусконаладка, испытание, ввод в эксплуатацию и обучение персонала должен осуществить победитель тендеров.
Аукционы через электронную систему публичных закупок Prozorro запланированы на 26 и 27 августа.
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