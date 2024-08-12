Укрнафта хочет закупить новые газопоршневые электростанции на 1,6 млрд грн

Фото: Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" объявило 16 тендеров на закупку современных газопоршневых электростанций общей стоимостью 1,58 млрд грн. Об этом сообщается на сайте компании.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Поставить электростанции в Украину должны в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. Комплектные газопоршневые электростанции должны быть новыми без повреждений с соответствующим письмом-подтверждением и гарантией от завода-производителя и подтверждающим письмом о техническом состоянии двигателей и другого сопутствующего оборудования.

Всего Укрнафта планирует закупить:

две электростанции, мощностью не менее 1000 кВт и не более 1300 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее 1600 кВт и не более 2100 кВт;

две электростанции, мощностью не менее 1950 кВт и не более 2500 кВт;

три электростанции, мощностью не менее 2400 кВт и не более 3100 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее 2940 кВт и не более 3700 кВт;

три электростанции, мощностью не менее 3900 кВт и не более 4500 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее 4400 кВт и не более 5200 кВт;

одну электростанцию, мощностью не менее 5850 кВт и не более 6800 кВт;

две электростанции мощностью не менее 12000 кВт и не более 14100 кВт.

Общая мощность всех газопоршневых электростанций должна быть не менее 51 590 кВт и не более 62 300 кВт.

Монтаж, шеф-надзор, пусконаладка, испытание, ввод в эксплуатацию и обучение персонала должен осуществить победитель тендеров.

Аукционы через электронную систему публичных закупок Prozorro запланированы на 26 и 27 августа.