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Укрпошта может прекратить доставку пенсий с 1 января

23.12.2020, 14:15
Укрпошта может прекратить доставку пенсий с 1 января - Фото
Игорь Смелянский (фото - president.gov.ua)

С января 2021 года Укрпошта может быть вынуждена прекратить доставку пенсий если сегодня Кабмин не рассмотрит вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 миллиона пенсионеров. Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в Facebook.

"После пересмотра минимальной зарплаты, только в части ЕСВ Укрпошта заплатит на 500 млн грн больше чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому, если вопрос не будет решен положительно Укрпошта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января", – написал он и добавил, что Укрпошта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии.

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Смелянский надеется, что "КМУ примет правильное решение, и все пенсионеры своевременно получат свои пенсии, а почтальоны, рискующие своей жизнью и приходящие в дома к людям справедливую оплату".

 

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Наталия Софиенко
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