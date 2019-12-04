Впервые за 15 лет. Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

Кабинет министров установил новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 декабря.

С 1 января 2020 года тариф на услуги в городе составит 1,15% (действующий 0,79%) от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3% (1,56%). Доставку пенсий и субсидий обеспечит Укрпочта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, повышение тарифов произошло впервые за последние 15 лет и позволит обеспечить получение пенсий для около четырех миллионов украинцев в городах и селах.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на доставку пенсий в 2020 году Кабмин выделил дополнительно 900 млн грн.

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Ранее в Укрпочте заявляли, что с 1 января 2020 года компания не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу. Тогда гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский предложил два выхода из ситуации: принять новый тариф на распространение пенсий и вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок решил, сколько она стоит.

В 2018 году стало известно, что Укрпочта понесла 1 млрд грн убытков из-за доставок пенсий украинцам.

Укрпочта предоставляет свои услуги на 100% территории Украины, имея 11 000 отделений и свыше 30 000 почтальонов. Доход Укрпочты в течение последних 3 лет увеличился с 4 до почти 8 млрд грн.