Впервые за 15 лет. Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

Кабинет министров установил новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 декабря.
С 1 января 2020 года тариф на услуги в городе составит 1,15% (действующий 0,79%) от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа - 2,3% (1,56%). Доставку пенсий и субсидий обеспечит Укрпочта.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, повышение тарифов произошло впервые за последние 15 лет и позволит обеспечить получение пенсий для около четырех миллионов украинцев в городах и селах.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на доставку пенсий в 2020 году Кабмин выделил дополнительно 900 млн грн.
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