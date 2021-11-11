UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрсиббанк предупредил о сбоях в работе сервисов

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 15:34
Укрсиббанк предупредил о сбоях в работе сервисов - Фото
Укрсиббанк (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В работе сервисов УкрСиббанка 11 ноября наблюдаются сбои. Проблемы связаны с проведением технических работ, сообщила пресс-служба банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В банке предупредили о возможных перерывах в предоставлении сервиса обработки карт, в том числе при операциях в сети интернет. Также возможны временные перерывы в работе банкоматов и POS-терминалов.

УкрСиббанк работает на украинском рынке с 1990 года, входит в десятку крупнейших в Украине. 60% акций банка принадлежат французской финансовой группе BNP Paribas, остальные 40% – ЕБРР. Банк обслуживает более 2 млн клиентов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Укрсиббанк сбои в системе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 