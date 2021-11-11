Укрсиббанк предупредил о сбоях в работе сервисов
11.11.2021, 15:34
Укрсиббанк (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
В работе сервисов УкрСиббанка 11 ноября наблюдаются сбои. Проблемы связаны с проведением технических работ, сообщила пресс-служба банка.
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В банке предупредили о возможных перерывах в предоставлении сервиса обработки карт, в том числе при операциях в сети интернет. Также возможны временные перерывы в работе банкоматов и POS-терминалов.
УкрСиббанк работает на украинском рынке с 1990 года, входит в десятку крупнейших в Украине. 60% акций банка принадлежат французской финансовой группе BNP Paribas, остальные 40% – ЕБРР. Банк обслуживает более 2 млн клиентов.
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