Укрсиббанк предупредил о сбоях в работе сервисов

В работе сервисов УкрСиббанка 11 ноября наблюдаются сбои. Проблемы связаны с проведением технических работ, сообщила пресс-служба банка.

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В банке предупредили о возможных перерывах в предоставлении сервиса обработки карт, в том числе при операциях в сети интернет. Также возможны временные перерывы в работе банкоматов и POS-терминалов.

УкрСиббанк работает на украинском рынке с 1990 года, входит в десятку крупнейших в Украине. 60% акций банка принадлежат французской финансовой группе BNP Paribas, остальные 40% – ЕБРР. Банк обслуживает более 2 млн клиентов.

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Анна Лыса-Кузмич

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