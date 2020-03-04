Бывший замминистра в правительстве Натальи Яресько, экс-внештатный советник Петра Порошенко Игорь Уманский подал декларацию на должность министра финансов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Как указано в декларации, в 2019 году Уманский по основному месту работы в Укргазбанке заработал 303 269 грн и еще 2878 грн - от профсоюза "Работников Укргазбанка".

Кроме того, Уманский задекларировал 61 115 грн на счету в Укргазбанке, а также наличные: $25 000 и 15 000 евро.

В его собственности находится земельный участок в 6170 кв. м в селе Капустяна Обуховского района Киевской области (стоимость - 730 960 грн) и недостроенный на нем дом, гараж площадью 42 кв. м (стоимость - 227 320 грн), а так же в совместном владении числится квартира площадью 71 кв. м (стоимость не указана).

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