Состояние Уоррена Баффетта превысило $100 млрд

Состояние американского инвестора Уоррена Баффетта достигло $100,4 млрд, что позволило ему стать шестым бизнесменом с состоянием более $100 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Баффета улучшилось благодаря взлету акций его финансового холдинга Berkshire Hathaway.

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Бизнесмен в последние годы сдал позиции на фоне роста котировок акций технологических компаний, в которые он инвестирует крайне редко.

Тем не менее 10 марта его состояние подскочило до $100,4 млрд. Таким образом, он стал шестым в списке людей, чье состояние, согласно индексу Bloomberg, превышает $100 млрд. Среди других участников рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и Бернар Арно – президент Louis Vuitton Moet Hennessy.

Котировки Berkshire Hathaway продемонстрировали потенциал роста в 2021 году. Акции класса A выросли на 15%, сильно опередив индекс S&P 500 (+3,8%). Этому способствует, в частности, решение инвестора потратить рекордные средства на обратный выкуп акций Berkshire Hathaway, тогда как раньше Баффетт предпочитал использовать наличные на счетах ($138 млрд) для покупки активов других компаний, объясняет Bloomberg.

В январе 2020 года компания Баффета решила продать медиа империю BH Media Group за $140 млн.

В феврале 2021 года холдинговая компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в III квартале 2020 года купила акции трех компаний на $13,2 млрд.

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Наталия Софиенко

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