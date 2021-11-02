Упрощенная растаможка евроблях: сколько уже получил госбюджет

Более 66 000 автомобилей прошли регистрацию по упрощенной процедуре таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" за время действия льготного налогового режима: с 15 июня по 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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За данный период в госбюджет уплачено более 2,3 млрд грн поступлений от упрощенной растаможки авто "на еврономерах", говорится в сообщении.

Льготное растаможивание еще продлится до 10 ноября.

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Наталия Софиенко

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