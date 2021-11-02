Упрощенная растаможка евроблях: сколько уже получил госбюджет
02.11.2021, 09:52
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Более 66 000 автомобилей прошли регистрацию по упрощенной процедуре таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" за время действия льготного налогового режима: с 15 июня по 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
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За данный период в госбюджет уплачено более 2,3 млрд грн поступлений от упрощенной растаможки авто "на еврономерах", говорится в сообщении.
Льготное растаможивание еще продлится до 10 ноября.
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- 18 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий разовое доступное растаможивание для авто на еврономерах. 16 апреля Верховная Рада узаконила доступное растаможивание евроблях. 15 июня вступили в силу два закона о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами – 4643-д и 4644-д. Льготная растаможка подходит к концу, после 10 ноября водителей и владельцев авто с европейской регистрацией начнут штрафовать.
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