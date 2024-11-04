USAID выделяет $1,8 млн на обучение и трудоустройство украинцев в критических отраслях

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Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" выделяет $1,8 млн на повышение квалификации и переподготовку специалистов в соответствии с потребностями украинского рынка. Об этом сообщает Минэкономики.

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Новая инициатива направлена на молодежь, ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Проект также подразумевает поддержку женщин в получении навыков в профессиях, где статистически преобладали мужчины.

"Инициатива направлена на укрепление партнерства между частным сектором и учебными заведениями профессионально-технического образования, предоставление стимулов частному сектору с целью создания ими новых рабочих мест и обеспечения соискателей работы необходимыми навыками для трудоустройства в перспективных отраслях экономики", – говорится в сообщении.

Эта инициатива реализуется в партнерстве с Минэкономики и приоритетно будет сосредоточена на повышении квалификации и переподготовке специалистов для критически важных для восстановления Украины отраслей, таких как строительство и логистика.

"USAID стремится содействовать экономическому развитию Украины через наши инвестиции в развитие профессиональных навыков населения в соответствии с потребностями рынка, а также путем привлечения частного сектора в этот процесс", – прокомментировал директор миссии USAID в Украине Джули Конен.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила: "Нехватка кадров сейчас является одной из главных проблем для бизнеса. Правительство решает этот вопрос через программы обучения и переобучения".

Она добавила, что по данным Gradus Research, 88% украинцев готовы сменить профессию, причем 45% женщин рассматривают возможность работать в сферах, где ранее статистически преобладали мужчины.

Инициатива состоит из 8 компонентов, каждый из которых имеет бюджет $230 000, и продлится в период с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Компании и организации могут подать заявки на участие в одном или нескольких компонентах инициативы:

Развитие устойчивого HR-сообщества для поддержки развития украинского бизнеса и рынка труда. Повышение квалификации и переподготовка специалистов в секторах экономики с фокусом их трудоустройства. Увеличение вовлеченности частного сектора в процесс повышения квалификации и переподготовки специалистов путем усовершенствования практик корпоративной социальной ответственности. Расширение профессиональных возможностей и трудоустройства ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи через социальные предприятия и социально ответственный бизнес. Поддержка строительных и логистических компаний в увеличении трудоустройства женщин, молодежи, людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ. Комплексная поддержка и реинтеграция на рынке труда ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи. Партнерства между учреждениями профессионально-технического образования и частным сектором для повышения квалификации и переподготовки специалистов. Инициатива отраслевого партнерства по трудоустройству студентов и молодых специалистов.