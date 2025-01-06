Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд. Это в семь раз больше первой оценки

Фото: EPA

Ущерб в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составил около $14 млрд. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью телеканалу Рада.

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Гринчук отметила, что объем утраченных водных ресурсов сравним с половиной запасов некоторых африканских стран.

По словам министра, около 30% природоохранного фонда Херсонской области были затоплены и утрачены.

"Конечно, у нас были ожидания, что эта земля, оставшаяся после того, как вода ушла, деградирует, но, к счастью, природа здесь сама встала на сторону Украины. Сейчас на этих территориях растут ивовые леса. Она развивается, конечно, по-другому, но образовалась определенная особая экосистема в результате этой трагедии. Природа действительно сама себя понемногу восстанавливает", – заявила Гринчук.

Министр добавила, что сейчас правительство работает над поиском новых источников поставок водных ресурсов для обеспечения водой населения регионов, которые до сих пор испытывают на себе последствия подрыва ГЭС. Кроме того, привлекают иностранных партнеров для усиления инфраструктуры водообеспечения.

Однако министр отметила, что последствия Каховской катастрофы Украина будет испытывать еще долго.

С начала полномасштабной войны России против Украины ущерб окружающей среде составил почти 3 трлн грн.

Кроме того, за годы войны дополнительные выбросы парниковых газов достигли 180 млн тонн, что эквивалентно $32 млрд.