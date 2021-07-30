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В Amazon значительно замедлился темп роста доходов. Котировки пошли вниз

30.07.2021, 16:52
В Amazon значительно замедлился темп роста доходов. Котировки пошли вниз - Фото
Фото: depositphotos.com

По итогам второго квартала Amazon отчитался о росте выручки на 27% до $113,08 млрд, но котировки компании снизились, передает CNBC.

Выручка компании не оправдала ожидания аналитиков, которые прогнозировали выручку в $115,2 млрд по итогам квартала, компания показала значительное замедление темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда выручка Amazon выросла на 41%.

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Финансовый директор Amazon Брайан Ославский связал снижение темпов с высокой сравнительной базой прошлого года, когда темпы роста во время пандемии выросли до 35-45%. "Мы знаем, что будет больше отпусков и мобильности, чего люди, вероятно, избегали в прошлом году. Кроме покупки они занимаются другими вещами", – отметил Ославский.

Он добавил, что Amazon ожидает замедления роста в следующие несколько кварталов.

Подразделение Amazon, которое занимается продажей рекламы и другими услугами, за этот период увеличило выручку на 87% в годовом исчислении. Выручка Amazon Web Services выросла на 37% – до $14,81 млрд.  Прибыль компании за аналогичный период выросла на 48,4% – $7,7 млрд. Отмечается, что этому способствовали рост выручки от облачных сервисов, рекламы и подписок. Прибыль в пересчете на акцию составила $15,12.

На фоне финпоказателей и прогнозов акции Amazon упали более чем на 7%.

Amazon основана в 1994 году в качестве интернет-площадки по продаже книг. С тех пор она превратилась в одного из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. За 2020 год Amazon получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд. Это больше, чем суммарная чистая прибыль Amazon за три года до начала пандемии коронавируса. Джефф Безос – самый богатый человек в мире. По версии журнала Forbes, его состояние превышает $201 млрд.

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Наталия Софиенко
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Amazon акции прибыль
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