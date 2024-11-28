В декларации чиновника из Одессы нашли вероятные нарушения на десятки миллионов гривен

НАПК поставило под сомнение декларацию одесского миграционщика: там 37 биткоинов и Mercedes непонятного происхождения

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в декларации чиновника главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области признаки необоснованности активов более чем на 5,6 млн грн и недостоверных сведений более чем на 83 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

О вероятных нарушениях стало известно после полной проверки декларации чиновника.

Раньше НАПК направляло материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для инициирования взыскания в доход государства автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz G 400 D 2023 года выпуска стоимостью 5,6 млн грн, оформленного на мать чиновника.

Теперь оказалось, что он также не задекларировал другие оформленные на мать активы, по которым имеет решающее право распоряжения:

→ офисное здание общей площадью 195,8 кв. м,

→ базу отдыха (апартаменты) общей площадью 94,9 кв. м,

→ помещения магазинов и земельные участки в г. Белгород-Днестровском и пгт Затока Одесской области, стоимость которых на дату приобретения (2014-2017 гг) составляла около 800 000 грн.

Кроме того, чиновник не указал в декларации сведения о жилом доме в центре Одессы общей площадью 200,5 кв. м и ориентировочной стоимостью более 7 млн грн, оформленном на бывшую жену.

НАПК поставило под сомнение и наличие у жены чиновника 37 единиц криптовалюты Bitcoin стоимостью более 57,7 млн грн и наличных денежных средств в размере 100 000 евро и $200 000.

По результатам рассмотрения заключения НАПК Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным издания "Деловая Одесса", речь идет о начальнике регионального управления миграционного контроля в Одесской области Андрее Морару. Полную проверку его декларации провели после задержания Морару по подозрению во взяточничестве и проведении обысков ГБР.

В июне Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о гражданской конфискации Mercedes-Benz G 400 D матери руководителя одного из отделов ДМС в Одесской области.