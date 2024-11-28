У декларації чиновника з Одеси знайшли ймовірні порушення на десятки мільйонів гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації посадовця головного управління Державної міграційної служби в Одеській області ознаки необґрунтованості активів на понад 5,6 млн грн і недостовірних відомостей на понад 83 млн грн. Про це повідомила пресслужба агентства.
Про ймовірні порушення стало відомо після повної перевірки декларації чиновника.
Раніше НАЗК скеровувало матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для ініціювання стягнення в дохід держави автомобіля преміумкласу Mercedes-Benz G 400 D 2023 року випуску вартістю 5,6 млн грн, оформленого на матір чиновника.
Тепер з'ясувалося, що він також не задекларував інші оформлені на матір активи, стосовно яких має вирішальне право розпорядження:
→ офісну будівлю загальною площею 195,8 кв. м,
→ базу відпочинку (апартаменти) загальною площею 94,9 кв. м,
→ приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока Одеської області, вартість яких на дату набуття (2014-2017 роки) становила близько 800 000 грн.
Крім того, посадовець не зазначив у декларації відомості про житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м та орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, оформлений на колишню дружину.
НАЗК поставило під сумнів і наявність у дружини посадовця 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн та готівкових коштів сумою 100 000 євро і $200 000.
За результатами розгляду висновку НАЗК Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
За даними видання "Ділова Одеса", йдеться про начальника регіонального управління міграційного контролю в Одеській області Андрія Морару. Повну перевірку його декларації провели після затримання Морару за підозрою у хабарництві та проведення обшуків ДБР.
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