У декларації чиновника з Одеси знайшли ймовірні порушення на десятки мільйонів гривень

НАЗК поставило під сумнів декларацію одеського міграційника: там 37 біткоїнів і Mercedes незрозумілого походження

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації посадовця головного управління Державної міграційної служби в Одеській області ознаки необґрунтованості активів на понад 5,6 млн грн і недостовірних відомостей на понад 83 млн грн. Про це повідомила пресслужба агентства.

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Про ймовірні порушення стало відомо після повної перевірки декларації чиновника.

Раніше НАЗК скеровувало матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для ініціювання стягнення в дохід держави автомобіля преміумкласу Mercedes-Benz G 400 D 2023 року випуску вартістю 5,6 млн грн, оформленого на матір чиновника.

Тепер з'ясувалося, що він також не задекларував інші оформлені на матір активи, стосовно яких має вирішальне право розпорядження:

→ офісну будівлю загальною площею 195,8 кв. м,

→ базу відпочинку (апартаменти) загальною площею 94,9 кв. м,

→ приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока Одеської області, вартість яких на дату набуття (2014-2017 роки) становила близько 800 000 грн.

Крім того, посадовець не зазначив у декларації відомості про житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м та орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, оформлений на колишню дружину.

НАЗК поставило під сумнів і наявність у дружини посадовця 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн та готівкових коштів сумою 100 000 євро і $200 000.

За результатами розгляду висновку НАЗК Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

За даними видання "Ділова Одеса", йдеться про начальника регіонального управління міграційного контролю в Одеській області Андрія Морару. Повну перевірку його декларації провели після затримання Морару за підозрою у хабарництві та проведення обшуків ДБР.

У червні Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про цивільну конфіскацію Mercedes-Benz G 400 D матері керівника одного з відділів ДМС в Одеській області.