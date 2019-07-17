Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 10:32

В Фонде гарантирования вкладов сменилось руководство

В Фонде гарантирования вкладов сменилось руководство

С 18 июля в ФГВФЛ новый директор-распорядитель

16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уволил директора-распорядителя Константина Ворушилина и назначил Светлану Рекрут. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

У Ворушилина заканчивается  пятилетний срок, определенный Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", и он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Новым директором-распорядителем ФГВФЛ с 18 июля назначена Рекрут. Ранее она занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, Светлана Рекрут
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 