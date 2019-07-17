В Фонде гарантирования вкладов сменилось руководство

16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) уволил директора-распорядителя Константина Ворушилина и назначил Светлану Рекрут. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

У Ворушилина заканчивается пятилетний срок, определенный Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", и он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Новым директором-распорядителем ФГВФЛ с 18 июля назначена Рекрут. Ранее она занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда.