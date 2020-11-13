В Казахстане временно запретили покупать доллары

Центральный банк Казахстана временно запретил покупать доллары на местном валютном рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять источников, осведомленных в этом вопросе.

Такое решение приняли ради поддержания курс национальной валюты – тенге на фоне нефтяного спада в этом году.

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ЦБ отклоняет или задерживает некоторые заявки на покупку долларов. Данные меры представляют собой одну из разновидностей интервенции, пишет издание. Это напрямую противоречит режиму плавающего валютного курса, которого ранее придерживались в Центральном банке.

Курс национальной валюты является политически значимым вопросом для Казахстана, переживающего первую за 20 лет рецессию после двух введенных в стране из-за пандемии коронавируса карантинов, отмечают опрошенные изданием аналитики. Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге.

Также экономисты предполагают, что власти и дальше будут прибегать к тем или иным ограничениям на валютном рынке, поскольку их снятие чревато ослаблением тенге и социальной напряженностью. В этих условиях кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где ограничения не действуют, однако курс доллара выше, нежели на бирже.

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Наталия Софиенко

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