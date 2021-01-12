В Киеве подорожали горячая вода и отопление

С 1 января выросли тарифы коммунального предприятия Киевтеплоэнерго, в частности отопление подорожало на 19%, а горячая вода — на 16%. Соответствующие решение приняла Киевская городская госадминистрация.

Так, по решению КГГА, с 1 января тарифы коммунального предприятия Киевтеплоэнерго становят: за отопление – 1 616,48 грн за 1 Гкал с учетом НДС (ранее тариф был 1 356,31 грн за 1 Гкал); за горячую воду – 99,79 грн/кубометр с учетом НДС (ранее тариф был 85,97 грн/кубометр).

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Тарифы указаны без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

С 1 января в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения – на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду.

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Наталия Софиенко

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