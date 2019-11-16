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В Киеве задержан глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко

В Киеве задержан глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко
16.11.2019, 16:10

Его поместили в изолятор временного содержания

обновлено

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, сообщило 5.UA со ссылкой на собственные источники. По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

"Никакого похищения одного из членов правления «Укрэксимбанка» не было. Он был задержан сотрудниками службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признаку совершения преступлений, предусмотренных ч.1. ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3. ст. 209", - написала в facebook спикер СБУ Елена Гитлянская*.

По ее словам, задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Гриценко возглавляет Укрэсимбанк с августа 2014 года.

*дополнено после публикации материала

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Укрэксимбанк Александр Гриценко
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